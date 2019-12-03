Western Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в колл-центре Western Union уточнили, что это связано с тем, что в Центральном банке Таджикистана в настоящий момент идут «определённые технические доработки».
Собеседник при этом не уточнил, когда соответствующая техническая настройка может быть завершена.
При этом в Contact лишь констатировали, что банки, занимавшиеся ранее переводами по их системе, в настоящий момент делать этого не могут.
В Нацбанке Таджикистана опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении денежных переводов из России с 3 декабря.