Western Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан

Платёжные системы Western Union и Contact заявили, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в колл-центре Western Union уточнили, что это связано с тем, что в Центральном банке Таджикистана в настоящий момент идут «определённые технические доработки».

Собеседник при этом не уточнил, когда соответствующая техническая настройка может быть завершена.

При этом в Contact лишь констатировали, что банки, занимавшиеся ранее переводами по их системе, в настоящий момент делать этого не могут.

В Нацбанке Таджикистана опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении денежных переводов из России с 3 декабря.