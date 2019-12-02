Таджикистан опроверг угрозу прекращения денежных переводов из России

В Нацбанке Таджикистана опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении денежных переводов из России с 3 декабря.

«Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact», — приводит Интерфакс слова представителя банка.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что с 3 декабря денежные переводы из России в Таджикистан могут быть приостановлены из-за несогласованности действий регуляторов двух стран.