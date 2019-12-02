Таджикистан опроверг угрозу прекращения денежных переводов из России

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В Нацбанке Таджикистана опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении денежных переводов из России с 3 декабря.
Таджикистан опроверг угрозу прекращения денежных переводов из России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact», — приводит Интерфакс слова представителя банка. 

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что с 3 декабря денежные переводы из России в Таджикистан могут быть приостановлены из-за несогласованности действий регуляторов двух стран.

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