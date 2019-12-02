Эксперт оценил значение запуска газопровода «Сила Сибири»

Доктор экономических наук Никита Кричевский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал запуск газопровода «Сила Сибири», по которому газ пойдёт на внутренний рынок страны и на экспорт в КНР.

«Это, безусловно, значимое событие. Это окончание очередного этапа серьёзного инвестиционного проекта, и это очень хорошо», — подчеркнул Кричевский.

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik объяснил, почему газопровод обязательно будет рентабельным.

По его мнению, объёмы могут показаться небольшими, но газопровод в любом случае будет рентабельным.

«Если вы можете продавать свой товар двум покупателям, в конечном счёте это будет гораздо выгоднее, чем продавать одному. Сейчас основное направление нашего газа и нефти — это Европа. Сам факт возможности поставок в Китай ставит нас с Европой несколько в другие экономические отношения. Рентабельность будет в любом случае, даже если цифры окажутся хуже, чем хотелось бы. Это будет поводом для другого стиля наших экономических отношений с Западом», — убеждён Журавлёв.

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».