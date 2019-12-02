В Татарстане заявили о росте фермерского производства в 2019 году

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана по экономике и аграрным преобразованиям Ришат Хабипов заявил о росте фермерского производства в 2019 году, сообщает «Реальное время».

«Фермеры — это уже состоявшаяся категория наших сельхозпроизводителей, которые уверенно растут, ежегодно увеличивая свои объёмы производства», — сказал он.

По ожидаемым расчётам, индекс производства в этом году составит 115—118%. Продукцию произведут на 21 млрд рублей.

«В личных подворьях — на 99 млрд рублей», — добавил Хабипов.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.