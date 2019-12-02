Эксперт прокомментировал запуск газопровода «Сила Сибири»
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- РИА Новости
«Российский газ для Китая важен, поскольку сегодня в данной стране запущена программа улучшения экологии и уменьшения доли угля во внутреннем энергопотреблении, где в качестве альтернативы позиционируется газ», — заявил он.
По его словам, КНР рассматривает Россию в качестве надёжного поставщика.
Со своей стороны, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН отметил, что-либо газопровод является знаковым и важным проектом.
«Вслед за этим газопроводом будут крепнуть дальше торговые связи России и Китая в перспективе на ближайшие 20 лет. Не нужно рассматривать проект как только поставки газа. Позже будут создаваться технологические и торговые цепочки по новым группам товаров», — считает он.
Ранее в Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири».