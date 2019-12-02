Трамп вновь ввёл в действие пошлины на сталь и алюминий из Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении действия американских пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, это связано с девальвацией национальных валют данных стран.

«Бразилия и Аргентина стоят во главе масштабной девальвации своих валют, и это нехорошо для наших фермеров. В связи с этим я немедленно возобновляю действие пошлин на сталь и алюминий, которые ввозятся в США из этих стран», — написал он.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

Глава США не стал уточнять размер возобновлённых пошлин.

Ранее Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.