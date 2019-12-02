Трамп вновь ввёл в действие пошлины на сталь и алюминий из Бразилии

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Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении действия американских пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины.
Трамп вновь ввёл в действие пошлины на сталь и алюминий из Бразилии
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, это связано с девальвацией национальных валют данных стран.

«Бразилия и Аргентина стоят во главе масштабной девальвации своих валют, и это нехорошо для наших фермеров. В связи с этим я немедленно возобновляю действие пошлин на сталь и алюминий, которые ввозятся в США из этих стран», — написал он.

Глава США не стал уточнять размер возобновлённых пошлин.

Ранее Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.

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