На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
- Reuters
«Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямыми поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Глава Минэнерго отметил, что Киев в этих вопросах максимально координируется с европейской стороной.
Оржель также подчеркнул важность сохранения транзита, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.
Ранее сообщалось, что следующая трёхсторонняя встреча по газу может пройти 5 декабря.
В «Нафтогазе» рассказали, что стороны начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС.