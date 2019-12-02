На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

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Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
  • Reuters

«Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямыми поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Глава Минэнерго отметил, что Киев в этих вопросах максимально координируется с европейской стороной.

Оржель также подчеркнул важность сохранения транзита, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Ранее сообщалось, что следующая трёхсторонняя встреча по газу может пройти 5 декабря.

В «Нафтогазе» рассказали, что стороны начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС.

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