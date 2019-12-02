РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов
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- РИА Новости
Отмечается, что данные меры направлены на борьбу с отмыванием доходов.
По словам представителя ЦБ, в настоящее время технология находится в стадии тестирования.
Как пишет издание, ещё в апреле 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому такому устройству присваивается идентификатор. Если номера совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска.
Предполагается, что оператором платформы должен стать ЦБ, который будет получать информацию от банков, обрабатывать её и в определённом объёме делиться со всеми кредитными организациями, которые на основе этих данных и в зависимости от степени риска будут контролировать операции, совершаемые клиентами.
Ранее сообщалось, что банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы.