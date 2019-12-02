РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов

Банк России намерен создать единую базу, в которую войдёт информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.

Отмечается, что данные меры направлены на борьбу с отмыванием доходов.

По словам представителя ЦБ, в настоящее время технология находится в стадии тестирования.

Как пишет издание, ещё в апреле 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому такому устройству присваивается идентификатор. Если номера совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска.

Предполагается, что оператором платформы должен стать ЦБ, который будет получать информацию от банков, обрабатывать её и в определённом объёме делиться со всеми кредитными организациями, которые на основе этих данных и в зависимости от степени риска будут контролировать операции, совершаемые клиентами.

Ранее сообщалось, что банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы.