Джабаров оценил возможность санкций США против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил сообщение о том, что США намерены добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».
Джабаров оценил возможность санкций США против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Это намерение — абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешёвого российского газа, а самое главное — от надёжного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо», — сказал он.

Сенатор уверен, что «американцы, с использованием политических инструментов, заставляют страны прогибаться под себя».

«Это говорит о том, что американцев не интересует благополучие Европы и её безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес... Я думаю, что европейцы мудрые и найдут способ обойти санкции», — добавил Джабаров.

Ранее газета Bild, ссылаясь на источники в американском сенате, назвала детали санкций США против «Северного потока — 2».

По данным издания, в отношении европейских компаний будет осуществлён следующий «трюк»: ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить