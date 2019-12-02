Джабаров оценил возможность санкций США против «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил сообщение о том, что США намерены добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Это намерение — абсолютно незаконное, поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешёвого российского газа, а самое главное — от надёжного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо», — сказал он.

Сенатор уверен, что «американцы, с использованием политических инструментов, заставляют страны прогибаться под себя».

«Это говорит о том, что американцев не интересует благополучие Европы и её безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес... Я думаю, что европейцы мудрые и найдут способ обойти санкции», — добавил Джабаров.

Ранее газета Bild, ссылаясь на источники в американском сенате, назвала детали санкций США против «Северного потока — 2».

По данным издания, в отношении европейских компаний будет осуществлён следующий «трюк»: ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год.