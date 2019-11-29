В «Газпроме» оценили влияние зимы на запуск «Северного потока — 2»

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В «Газпроме» рассказали о влиянии зимней погоды на сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».
В «Газпроме» оценили влияние зимы на запуск «Северного потока — 2»
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Как заявил инвесторам проекта начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Алексей Мирошниченко, «сейчас уже фактически зима, и очень многое зависит от погоды».

«Поэтому компания Nord Stream 2 совместно со специалистами из «Газпрома» работает над различными вариантами сроков ввода», — цитирует его ТАСС.

Как ранее сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак, газопровод заработает в середине 2020 года.

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