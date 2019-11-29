В России увеличилось число финансовых пирамид в 2019 году

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Помощник управляющего Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис заявил о росте числа финансовых пирамид в России в 2019 году.
В России увеличилось число финансовых пирамид в 2019 году
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ссылаясь на данные Банка России, он отметил, что регулятор за девять месяцев текущего года выявил 240 финансовых пирамид, хотя в прошлом году Центробанк зафиксировал 168 таких структур.

«Пирамид становится очень много, они становятся очень разнообразными, на что хочется обратить особое внимание. Самые разнообразные целевые аудитории подвергаются пирамидному воздействию», — сказал он.

Ранее заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ильгам Юсупов заявил, что в столице более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования составляют пожилые люди.

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