В России увеличилось число финансовых пирамид в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ссылаясь на данные Банка России, он отметил, что регулятор за девять месяцев текущего года выявил 240 финансовых пирамид, хотя в прошлом году Центробанк зафиксировал 168 таких структур.
«Пирамид становится очень много, они становятся очень разнообразными, на что хочется обратить особое внимание. Самые разнообразные целевые аудитории подвергаются пирамидному воздействию», — сказал он.
Ранее заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ильгам Юсупов заявил, что в столице более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования составляют пожилые люди.