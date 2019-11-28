Опрос показал отношение бизнеса к будущему в России

В исследовании аудиторской компании PwC «Из тени в свет: российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его «отцов» и «детей» говорится, что большинство российских предпринимателей ожидают успешного развития бизнеса в России в ближайшие 30 лет.

«Опрошенные достаточно оптимистично оценивают будущее состояние российского бизнеса: более половины из них (56%) считают, что в ближайшие 30 лет он будет успешно развиваться», — приводит РИА Новости цитату из исследования.

Около 19% респондентов полагают, что бизнес в ближайшие 30 лет в стране будет деградировать, 20% — что останется в нынешнем состоянии.

Бизнесмены, отмечающие, что вести бизнес в России в последние 30 лет стало легче, объясняют это в первую очередь повышением доступности услуг (45%), отсутствием криминала (18%) и наличием больших возможностей (18%). Те, кто считают, что ситуация с бизнесом в России ухудшилась за последние 30 лет, связывают это с высокими налогами (30%) и административными барьерами (24%).

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.