Фонд «Росконгресс» договорился о сотрудничестве с Российско-британской торговой палатой

Фонд «Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с Российско-британской торговой палатой, сообщает kp.ru.

Это произошло в рамках Российско-британского бизнес-форума в Лондоне.

«Мы рады более глубокому сотрудничеству с такой значимой и влиятельной организацией, учитывая все возможности и информацию, которые будут доступны британским компаниям, инвестирующим в Российскую Федерацию, и российским компаниям, ведущим бизнес в Великобритании», — заявил председатель совета директоров палаты, член наблюдательного совета фонда Роджер Маннингс.

Со своей стороны директор, председатель правления фонда Александр Стуглев отметил, что документ позволит расширить границы сотрудничества и укрепить деловые отношения между странами.

Ранее в «Росконгрессе» сообщили, что в Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир».