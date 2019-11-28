Фонд «Росконгресс» договорился о сотрудничестве с Российско-британской торговой палатой

Короткая ссылка
Фонд «Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с Российско-британской торговой палатой, сообщает kp.ru.
Фонд «Росконгресс» договорился о сотрудничестве с Российско-британской торговой палатой
  • © фонд Росконгресс

Это произошло в рамках Российско-британского бизнес-форума в Лондоне.

«Мы рады более глубокому сотрудничеству с такой значимой и влиятельной организацией, учитывая все возможности и информацию, которые будут доступны британским компаниям, инвестирующим в Российскую Федерацию, и российским компаниям, ведущим бизнес в Великобритании», — заявил председатель совета директоров палаты, член наблюдательного совета фонда Роджер Маннингс.

Со своей стороны директор, председатель правления фонда Александр Стуглев отметил, что документ позволит расширить границы сотрудничества и укрепить деловые отношения между странами.

Ранее в «Росконгрессе» сообщили, что в Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить