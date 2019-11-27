Эксперт оценил возможное влияние новых мер ЦБ на выдачу кредитов в 2020 году

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Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное влияние новых мер Банка России на выдачу кредитов в 2020 году.
Эксперт оценил возможное влияние новых мер ЦБ на выдачу кредитов в 2020 году
  • РИА Новости

«Любые ограничения в сфере кредитования ведут к тому, что получить кредит становится сложнее», — заявил он.

По его словам, нет ничего хорошего, если домохозяйство берёт чрезмерно много кредитов, и в настоящее время предпринимаются серьёзные попытки решить данный вопрос, чтобы, с одной стороны, экономика получала выгоды от низких процентных ставок, а с другой — чтобы риски оказались снижены.

«Домохозяйства быстро адаптируются к новым условиям, как ранее произошло в Европе и США», — добавил эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал шансы улучшить ситуацию с долговой нагрузкой россиян.

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