В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
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Парламентарий призвал украинскую сторону сесть за стол переговоров и совместно найти пути решения проблемы.
«Если они (пути решения проблемы. — RT) будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. «Газпром» уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет... Надо искать взаимоинтересные условия», — добавил депутат.
При этом он указал на то, что вопрос о транзите газа корректно рассматривать с коммерческой точки зрения.
«Самое правильное, что сказал Гончарук, — это то, что контракт должен быть на коммерческих условиях. Под этими коммерческими условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон. Об этом «Газпром» говорит уже много лет: нужно работать на коммерческих условиях, и тогда всё получится. Всё должно быть взаимовыгодно», — заявил Ананских.
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.
Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.