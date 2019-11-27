В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Парламентарий призвал украинскую сторону сесть за стол переговоров и совместно найти пути решения проблемы.

«Если они (пути решения проблемы. — RT) будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. «Газпром» уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет... Надо искать взаимоинтересные условия», — добавил депутат.

При этом он указал на то, что вопрос о транзите газа корректно рассматривать с коммерческой точки зрения.

«Самое правильное, что сказал Гончарук, — это то, что контракт должен быть на коммерческих условиях. Под этими коммерческими условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон. Об этом «Газпром» говорит уже много лет: нужно работать на коммерческих условиях, и тогда всё получится. Всё должно быть взаимовыгодно», — заявил Ананских.

Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.

Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.

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