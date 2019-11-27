Лауреат Нобелевской премии оценил вероятность нового мирового кризиса

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц в беседе с «Российской газетой» оценил вероятность нового мирового кризиса.

По его мнению, пока нет никаких предпосылок, наблюдается лишь замедление ряда мировых экономик.

«Но, например, в США экономический рост составляет 1,9%. Замедление прослеживается и в китайской экономике, но даже при нём 5—7% роста ВВП в год, которые показывает Китай, это гораздо лучше, чем ноль», — заявил Стиглиц.

Как считает эксперт, на состоянии глобальной экономики заметно отражается торговое противостояние между Соединёнными Штатами и КНР, и его главное последствие в том, что оно сильно повышает градус неопределённости.

«Вполне возможно, что одна из сторон может предпринять в торговой войне действия, которые приведут к гораздо более серьёзным последствиям для мировой экономики, чем мы наблюдаем сейчас. Но думаю, более вероятно, что пока статус-кво в торговой войне сохранится, и она продолжит влиять на показатели мировой экономики скорее косвенно», — сказал Стиглиц.

В июле директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с НСН оценил доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности дефолта в США в сентябре.