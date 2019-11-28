В Великом Новгороде прошёл семинар, в рамках которого предпринимателям рассказали, как выйти на российский рынок закупок малого объёма с помощью портала поставщиков, сообщает НСН.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, прошедшее обучение оказалось не первым среди целой серии мероприятий, которые направлены на привлечение регионального бизнеса к участию в закупках.

«Новгородскaя облaсть одной из первых нaчaлa aктивно рaботaть нa портaле постaвщиков. У пулa предпринимaтелей есть успешный опыт, которым они могут делиться. Сегодня нa интернет-ресурсе зaрегистрировaны около 340 постaвщиков и более 300 зaкaзчиков Новгородской облaсти. Зaрегистрировaнные нa портaле предпринимaтели могут предлaгaть свою продукцию всем подключённым к плaтформе регионaм, a зaкaзчики — достигaть хороших результaтов при мaксимaльной открытости и прозрaчности проводимых процедур», — заявил Дёгтев.

По мнению участников семинара, портал поставщиков предоставляет возможность выходить на нужную целевую аудиторию и является инструментом, который позволяет упростить жизнь заказчиков и поставщиков.

Организаторами семинара выступила общероссийская общественная организация «Деловая Россия» совместно с Департаментом по конкурентной политике города Москвы.

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