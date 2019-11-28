В Великом Новгороде рассказали о возможностях портала поставщиков

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В Великом Новгороде прошёл семинар, в рамках которого предпринимателям рассказали, как выйти на российский рынок закупок малого объёма с помощью портала поставщиков, сообщает НСН.
В Великом Новгороде рассказали о возможностях портала поставщиков
  • РИА Новости

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, прошедшее обучение оказалось не первым среди целой серии мероприятий, которые направлены на привлечение регионального бизнеса к участию в закупках.

«Новгородскaя облaсть одной из первых нaчaлa aктивно рaботaть нa портaле постaвщиков. У пулa предпринимaтелей есть успешный опыт, которым они могут делиться. Сегодня нa интернет-ресурсе зaрегистрировaны около 340 постaвщиков и более 300 зaкaзчиков Новгородской облaсти. Зaрегистрировaнные нa портaле предпринимaтели могут предлaгaть свою продукцию всем подключённым к плaтформе регионaм, a зaкaзчики — достигaть хороших результaтов при мaксимaльной открытости и прозрaчности проводимых процедур», — заявил Дёгтев.

По мнению участников семинара, портал поставщиков предоставляет возможность выходить на нужную целевую аудиторию и является инструментом, который позволяет упростить жизнь заказчиков и поставщиков.

Организаторами семинара выступила общероссийская общественная организация «Деловая Россия» совместно с Департаментом по конкурентной политике города Москвы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк и казахстанский Фонд развития предпринимательства договорились о сотрудничестве.

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