В Госдуме прокомментировали переговоры по транзиту газа

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с ФАН прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину.
В Госдуме прокомментировали переговоры по транзиту газа
  • РИА Новости

«Такие длительные контракты подписывают торговые партнёры, которые доверяют и уверены друг в друге. А о каком доверии к Украине может сейчас идти речь? Поэтому Миллер хочет заключить краткосрочное соглашение, которое решало бы проблемы здесь и сейчас, а не на десять лет вперёд», — пояснил Ананских.

По его мнению, России нужен договор на небольшие объёмы газа, чтобы вести его на Украину и в ряд стран, которые вплотную к ней примыкают.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил названные главой «Газпрома» Алексеем Миллером препятствия для сохранения транзита газа через Украину.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН также выразил мнение, что «Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу.

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