Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ «Нафтогаза» о возможности продления контракта с «Газпромом» на транзит российского газа.

«Нафтогаз» допустил заключение годового соглашения с «Газпромом» на транзит газа из России. Это первый шаг к здравому смыслу и, кстати, к соблюдению интересов самой Украины», — написал он в Twitter.

Российский сенатор подчеркнул, что позиция «всё или ничего» не приведёт стороны к решению вопроса.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил возможность подписания с российской стороной годового договора на транзит газа при его соответствии европейским стандартам.