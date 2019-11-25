Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ «Нафтогаза» о возможности продления контракта с «Газпромом» на транзит российского газа.
Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа
  • РИА Новости

«Нафтогаз» допустил заключение годового соглашения с «Газпромом» на транзит газа из России. Это первый шаг к здравому смыслу и, кстати, к соблюдению интересов самой Украины», — написал он в Twitter.

Российский сенатор подчеркнул, что позиция «всё или ничего» не приведёт стороны к решению вопроса.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил возможность подписания с российской стороной годового договора на транзит газа при его соответствии европейским стандартам.

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