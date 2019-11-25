Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа
- РИА Новости
«Нафтогаз» допустил заключение годового соглашения с «Газпромом» на транзит газа из России. Это первый шаг к здравому смыслу и, кстати, к соблюдению интересов самой Украины», — написал он в Twitter.
Российский сенатор подчеркнул, что позиция «всё или ничего» не приведёт стороны к решению вопроса.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил возможность подписания с российской стороной годового договора на транзит газа при его соответствии европейским стандартам.