В Госдуме прокомментировали ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о транзите газа.
В Госдуме прокомментировали ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту
  • РИА Новости

«Не первый раз украинская сторона в этих переговорах пытается манипулировать, чтобы выделить для себя какие-то удобные стартовые позиции в следующий раз», — сказал депутат.

По его словам, украинская сторона понимает и то, что никаких экономических предпосылок для такой постановки вопроса нет.

Как считает Новиков, заявление «Нафтогаза» нужно рассматривать как политическое.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в разговоре с RT ответ «Нафтогаза».

6 ноября директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Украины по транзиту российского газа.

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