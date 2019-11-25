Глава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что рост российского ВВП в 2019 году будет не ниже прогнозных 1,3%.
Глава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на заседании Совета Федерации.

«В октябре за десять месяцев мы увидели темпы роста уже 2,2%. Посмотрим, насколько этот тренд будет стабильный, но тем не менее начинают работать национальные проекты... мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, возможно, выше, чем мы спрогнозировали», — цитирует его РИА Новости.

Как уточняет агентство, официальный прогноз российского кабмина по росту ВВП в 2019 году составляет 1,3%.

Ранее Силуанов дал прогноз по экономике России в случае падения цен на нефть.

15 октября МВФ понизил на 0,1 п. п. — до 1,1% — прогноз по росту ВВП России на 2019 год.

9 октября Всемирный банк спрогнозировал замедление роста российской экономики до 1% с 1,2% в 2019 году.

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