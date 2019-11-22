Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года, более ранние данные регулятор не публикует.
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
  • РИА Новости

Как отмечается, в первой декаде показатель составил 6,17%.

За десять лет рекордно высокая ставка была зафиксирована в третьей декаде декабря 2014 года — 15,64%. Предыдущий минимум был в июне 2018-го — 6,05%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка вкладов.

Ранее сообщалось, что в сентябре банки в России нарастили покупки наличной европейской валюты до $1,87 млрд. Это максимальный уровень с июля прошлого года. 

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