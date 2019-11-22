Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
- РИА Новости
Как отмечается, в первой декаде показатель составил 6,17%.
За десять лет рекордно высокая ставка была зафиксирована в третьей декаде декабря 2014 года — 15,64%. Предыдущий минимум был в июне 2018-го — 6,05%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка вкладов.
Ранее сообщалось, что в сентябре банки в России нарастили покупки наличной европейской валюты до $1,87 млрд. Это максимальный уровень с июля прошлого года.