«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

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Цена размещения акций «Газпрома» его дочерним предприятием «Газпром газораспределение» установлена на уровне 220,72 рубля. Отмечается, что к цене закрытия торгов в среду, 20 ноября, дисконт составил 11%.
«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

На продажу выставлены 850 590 751 акция. С учётом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей.

Отмечается, что всего поступило 479 заявок общим объёмом 237,75 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.

На закрытии торгов 20 ноября стоимость акции «Газпрома» составляла 248,01 рубля.

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