«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»

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Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»
  • РИА Новости

Как информирует ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпрома», приём заявок будет проводиться 21 ноября с 10:00 до 17:00 мск.

Отмечается, что на закрытии торгов 20 ноября стоимость акции «Газпрома» составляла 248,01 рубля.

При этом стоимость всего пакета акций, выставленного на продажу, может составить около 211 млрд рублей, уточняет агентство.

Ранее Сбербанк одобрил сделку по продаже «золотой акции» «Яндекса» компании Yandex N.V.

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