Кудрин назвал вызовы для роста экономики России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что потенциал роста экономики страны ограничен темпами в 1,5% в год без дополнительных структурных и институциональных реформ.

«Если говорить о потенциале экономического роста, то я вижу главные вызовы в том, что у нас недостаточно структурные институциональные реформы сегодня проходят. То есть у нас вызовы, которые сложились перед российской экономикой, не вполне покрываются шагами в том числе правительства в первую очередь», — цитирует РИА Новости Кудрина.

По словам Кудрина, без дополнительных изменений потенциал роста российской экономики составляет около 1,5% в год.

Также он отметил, что среди вызовов для роста валового внутреннего продукта, как снижение численности трудоспособного населения, относительно низкая доля расходов страны на образование, плохое состояние инвестиционного климата.

Вместе с тем Кудрин заявил о вдвое сниженной в сравнении с Евросоюзом производительности труда, что позволяет говорить о хороших резервах для роста экономики, и сообщил о позитивных целях национальных проектов, масштаб которых, однако, недостаточен для разворота всей экономики.

Ранее Кудрин заявил, что рост российской экономики в 2020 году составит около 2%.

В июне Всемирным банком был понижен прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%.