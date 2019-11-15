Эксперт оценил возможность прекращения транзита газа через Украину

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Политолог Владислав Ганжара в беседе с радио Sputnik прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину.
Эксперт оценил возможность прекращения транзита газа через Украину
  • РИА Новости

«Это заявление президента исходит из того, что Украина на протяжении более чем пяти лет проводит в отношении России крайне деструктивную, недружественную, агрессивную политику, при этом внутренняя ситуация, которая складывается на Украине, делает её ненадёжным партнёром и транзитёром в перспективе. Мы знаем, что транзит российского газа через территорию Украины порой ставился под угрозу. Сегодня мы точно знаем, что «Северный поток — 2» будет достроен и, по сути, украинская ГТС превращается в металлолом», — полагает эксперт.

По его словам, в Европе понимают эти риски и вся ситуация представляет собой серьёзный вызов для Украины.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что риск прекращения транзита российского газа через Украину существует.

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