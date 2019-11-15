Польша уведомила «Газпром» о нежелании продлевать газовый контракт

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RT
Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила российскую компанию «Газпром» об отсутствии намерений продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года.
Польша уведомила «Газпром» о нежелании продлевать газовый контракт
  • РИА Новости

«PGNiG сообщает, что 15 ноября 2019 года... подала в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключённого 25 сентября 1996 года», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что, в соответствии с контрактом, польская сторона должна была за три года до его окончания уведомить российскую компанию о своём намерении продлить газовое соглашение или же отказаться от этого.

Ранее о планах Польши отказаться от российского газа к концу 2022 года сообщал уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

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