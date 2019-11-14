В Севастополе утвердили отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев

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Правительство Севастополя утвердило отчёт об исполнении бюджета за январь — сентябрь 2019 года.
В Севастополе утвердили отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«По сравнению с исполнением бюджета за девять месяцев прошлого года кассовые расходы бюджета увеличились более чем на 6 млрд рублей — на 33%. Всего расходы за девять месяцев бюджета составили 25,86 млрд рублей», — заявил директор департамента финансов Владимир Штоп.

По его словам, за январь — сентябрь 2019 года в доходную часть поступило свыше 24 млрд рублей. Прирост по поступлениям собственных доходных источников по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил почти 18%. Дополнительно бюджет получил 1,77 млрд рублей.

Отчёт об исполнении бюджета передадут в Контрольно-счётную палату.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область планирует направить 12,6 млрд рублей на финансирование здравоохранения.

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