Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России

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В России устойчивая макроэкономическая ситуация, заявил президент Владимир Путин на встрече лидеров с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития.
Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в России
  • РИА Новости

Глава государства приветствовал планы Нового банка развития по привлечению рублёвых кредитов.

«Российская национальная валюта — рубль — полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имею в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране. Рубль может быть дополнительным средством расчётов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что российские власти долгие годы проводят сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относятся к госфинансам, поддерживают стабильность банковского и кредитного рынков.

По его словам, это помогло удержать экономику от сползания к рецессии.

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