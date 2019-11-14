В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

В Центробанке России сообщили о сокращении международных резервов страны.

«Международные резервы по состоянию на 8 ноября составили $541,1 млрд, снизившись за неделю на $1,8 млрд, или на 0,3%», — указывается в заявлении регулятора.

Отмечается, что сокращение произошло вследствие отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.