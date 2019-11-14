В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

Короткая ссылка
В Центробанке России сообщили о сокращении международных резервов страны.
В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России
  • РИА Новости

«Международные резервы по состоянию на 8 ноября составили $541,1 млрд, снизившись за неделю на $1,8 млрд, или на 0,3%», — указывается в заявлении регулятора.

Отмечается, что сокращение произошло вследствие отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить