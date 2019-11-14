В Рязанской области оформили почти восемь тысяч ипотечных кредитов с начала года

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В Рязанской области оформили почти восемь тысяч ипотечных жилищных кредитов в январе — сентябре 2019 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Банка России.
В Рязанской области оформили почти восемь тысяч ипотечных кредитов с начала года
  • РИА Новости

Общая сумма превышает 14 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели снизились на 9% и 13% соответственно.

Как заявил управляющий отделением Сергей Кузнецов, это связано с ужесточением условий — ставки по кредитам росли, а для ипотек с первым взносом менее 20% банки применяли повышенные коэффициенты риска.

«Но затем на фоне снижения ключевой ставки Банка России вектор изменился», — отметил он.

Стоимость ипотечных кредитов стала снижаться с июня, и к октябрю средняя ставка в регионе составила 9,55%. В результате за июль — сентябрь объём кредитования прибавил почти 17%, количество выданных ссуд — 15%.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о приросте ипотеки в 20%.

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