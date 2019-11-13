МИД России назвал неприемлемой политизацию СМИ «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Строительство газопровода «Северный поток — 2» экономически выгодно как России, так и странам Европы, и искусственное нагнетание в западных СМИ политизированной истерии вокруг проекта неприемлемо, заявили в российском МИД.
МИД России назвал неприемлемой политизацию СМИ «Северного потока — 2»
  • @nordstream2
  • Twitter

Комментарий российского ведомства опубликован в связи с появлением в эстонской газете Postimees статьи с «чётко озвученным призывом... переосмыслить сделку».

«Исследователи» дублируют известные пропагандистские штампы... угадывается известная аргументация Вашингтона, стремящегося любой ценой не допустить появления на европейском рынке реального конкурента американскому СПГ», — говорится в сообщении МИД России в Facebook.

В министерстве отметили, что среди авторов цитируемого в статье доклада «нет ни одного признанного профессионала».

«Его (проекта «Северный поток — 2». — RT) основная цель — упрочение сотрудничества между Россией и странами Европы в энергетической сфере. Искусственное нагнетание информационной истерии вокруг этого проекта, его бессмысленная политизация — абсолютно неприемлемы», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Там также выразили уверенность в успешной реализации проекта, несмотря на все попытки его дискредитировать.

25 октября Postimees опубликовала статью «Высокая цена, которую придётся заплатить Европе и России за проект «Северный поток — 2», посвящённую прошедшей в Страсбурге презентации доклада «Исследование влияния проекта «Газпрома» на Европу».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал поддержку Евросоюзом «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить