Семинар-практикум о закупках на портале поставщиков пройдёт 15 ноября в Хабаровске
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Организаторы — Департамент по конкурентной политике Москвы и хабаровское региональное отделение «Деловой России».
Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, важный драйвер развития рынка закупок — проведение обучающих мероприятий онлайн и оффлайн.
«Образовательные программы, мероприятия очень важны и позволяют следить за изменениями контрактного законодательства, «прокачивать» свои навыки, необходимые для эффективной работы», — сказал он.
По его словам, для этого регулярно проводится обмен опытом с регионами, в ходе которого заказчиков и поставщиков знакомят с возможностями данного интернет-ресурса.
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