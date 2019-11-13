Семинар-практикум о закупках на портале поставщиков пройдёт 15 ноября в Хабаровске

Семинар-практикум «Осуществление закупок малого объёма на портале поставщиков» состоится 15 ноября в Хабаровске, передаёт НСН.

Организаторы — Департамент по конкурентной политике Москвы и хабаровское региональное отделение «Деловой России».

Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, важный драйвер развития рынка закупок — проведение обучающих мероприятий онлайн и оффлайн.

«Образовательные программы, мероприятия очень важны и позволяют следить за изменениями контрактного законодательства, «прокачивать» свои навыки, необходимые для эффективной работы», — сказал он.

По его словам, для этого регулярно проводится обмен опытом с регионами, в ходе которого заказчиков и поставщиков знакомят с возможностями данного интернет-ресурса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк и казахстанский Фонд развития предпринимательства договорились о сотрудничестве.