Власти Ставропольского края представили планы по экспорту

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил планы по экспорту, сообщает kp.ru.

По его словам, к 2024 году регион будет экспортировать сельхозпродукцию на $1,1 млрд, а промышленных товаров — на $1,4 млрд.

Он также предложил рассмотреть на уровне правительства уточнения по учёту товаров, идущих на экспорт.

«На сегодняшний день статистикой фиксируется экспорт по таможенному порту отгрузки. То есть фактически наш экспорт, проходящий через Новороссийск и Махачкалу, не учитывается», — заявил он на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии заявили о росте экспорта на 47% за восемь месяцев.