Власти Ставропольского края представили планы по экспорту

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил планы по экспорту, сообщает kp.ru.
Власти Ставропольского края представили планы по экспорту
  • © пресс-служба Губернатора Ставропольского края

По его словам, к 2024 году регион будет экспортировать сельхозпродукцию на $1,1 млрд, а промышленных товаров — на $1,4 млрд.

Он также предложил рассмотреть на уровне правительства уточнения по учёту товаров, идущих на экспорт.

«На сегодняшний день статистикой фиксируется экспорт по таможенному порту отгрузки. То есть фактически наш экспорт, проходящий через Новороссийск и Махачкалу, не учитывается», — заявил он на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии заявили о росте экспорта на 47% за восемь месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить