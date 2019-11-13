Эксперт оценил прогноз МЭА по будущему потреблению нефти в мире

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз Мирового энергетического агентства (МЭА) по будущему потреблению нефти в мире.
Эксперт оценил прогноз МЭА по будущему потреблению нефти в мире
  • Reuters

«То, что прогнозирует МЭА, — это успокоительный прогноз, который говорит, что ничего страшного не произойдёт. Да, США добьются увеличения своей добычи, но она будет «съедена» дополнительным спросом», — заявил он.

Что касается России, то, по мнению эксперта, ей выгоден опережающий рост спроса, так как это сразу откроет дорогу для глобального увеличения добычи нефти, а не только «сланца» в Соединённых Штатах.

Как отметил Юшков, чем больше будет покупаться нефти в мире, тем это выгоднее для России.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на прогноз МЭА сообщал, что мировой спрос на нефть к 2025 году увеличится на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.

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