Эксперт оценил прогноз МЭА по будущему потреблению нефти в мире
- Reuters
«То, что прогнозирует МЭА, — это успокоительный прогноз, который говорит, что ничего страшного не произойдёт. Да, США добьются увеличения своей добычи, но она будет «съедена» дополнительным спросом», — заявил он.
Что касается России, то, по мнению эксперта, ей выгоден опережающий рост спроса, так как это сразу откроет дорогу для глобального увеличения добычи нефти, а не только «сланца» в Соединённых Штатах.
Как отметил Юшков, чем больше будет покупаться нефти в мире, тем это выгоднее для России.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на прогноз МЭА сообщал, что мировой спрос на нефть к 2025 году увеличится на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.