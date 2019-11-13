Эксперт оценил планы США на случай отмены торговой сделки с КНР

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы США на случай отмены торговой сделки с Китаем.

«Круг вопросов, по которым можно быстро и легко договориться, ограничен, а многие проблемы цепляются одна за другую», — заявил Трошин.

По его словам, угрозы вряд ли можно назвать продуктивным способом диалога с Пекином.

Как отметил эксперт, если смотреть глобально, то торговая сделка США и КНР заложена в ожидания рынка, и её недостижение несёт негативные последствия для мировой экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отмены торгового соглашения с Китаем Соединённые Штаты «очень значительно» повысят пошлины на китайские товары.

В августе политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение КНР временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.