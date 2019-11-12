В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году

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В Центробанке рассказали об оттоке капитала из России, который был зафиксирован в январе — октябре 2019 года.
В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за указанное время сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $31,6 млрд.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — октябре 2019 года составило $31,6 млрд ($41,2 млрд в январе — октябре 2018 года)», — указали в Банке России.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщала, что объём денежных переводов из России снизился впервые за три года.

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