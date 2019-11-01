СМИ: Денежные переводы из России снизились впервые за три года

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Денежные переводы из России снизились впервые за три года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
СМИ: Денежные переводы из России снизились впервые за три года
  • РИА Новости

Объём перечисленных средств через такие системы, как «Золотая корона», Western Union и «Юнистрим», составил $1,6 млрд в I квартале 2019 года, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Это самый низкий показатель с 2016 года, в январе — марте которого объём переводов достигал $1,2 млрд.

Как рассказали в пресс-службе «Юнистрим», главным фактором, повлиявшим на рынок, стало усиление Банком России контроля за перечислениями, что привело к установлению сервисами ряда ограничений на суммы и число трансакций в некоторые страны.

Со своей стороны, в ЦБ на вопрос о причинах, повлиявших на снижение размера переводов из России, заявили, что регулятор ведёт только статистику.

Ранее СМИ сообщали, что в системе быстрых платежей ЦБ может появиться функция денежных переводов за рубеж.

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