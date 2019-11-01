СМИ: Денежные переводы из России снизились впервые за три года

Денежные переводы из России снизились впервые за три года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Объём перечисленных средств через такие системы, как «Золотая корона», Western Union и «Юнистрим», составил $1,6 млрд в I квартале 2019 года, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Это самый низкий показатель с 2016 года, в январе — марте которого объём переводов достигал $1,2 млрд.

Как рассказали в пресс-службе «Юнистрим», главным фактором, повлиявшим на рынок, стало усиление Банком России контроля за перечислениями, что привело к установлению сервисами ряда ограничений на суммы и число трансакций в некоторые страны.

Со своей стороны, в ЦБ на вопрос о причинах, повлиявших на снижение размера переводов из России, заявили, что регулятор ведёт только статистику.

Ранее СМИ сообщали, что в системе быстрых платежей ЦБ может появиться функция денежных переводов за рубеж.