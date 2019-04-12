СМИ: В системе быстрых платежей ЦБ может появиться функция денежных переводов за рубеж
- РИА Новости
Это будет сделано после того, как к СБП подключится большинство банков, включая системно значимые, а также появится опция оплаты товаров в магазинах.
Как уточнили в ЦБ, кредитные организации проявляют интерес к платформе — 100 банков подали заявки на присоединение.
«Совместно с НСПК и банками мы выстраиваем графики подключения в зависимости от их технологической и технической готовности», — добавили в пресс-службе регулятора.
В 2018 году в России общая сумма безналичных платежей достигла 19,5 трлн рублей, что, согласно данным ЦБ, на 5 трлн рублей больше, чем в 2017 году.