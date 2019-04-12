СМИ: В системе быстрых платежей ЦБ может появиться функция денежных переводов за рубеж

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В системе быстрых платежей Банка России может появиться функция денежных переводов за рубеж клиентам иностранных банков по номеру телефона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на регулятор.
СМИ: В системе быстрых платежей ЦБ может появиться функция денежных переводов за рубеж
  • РИА Новости

Это будет сделано после того, как к СБП подключится большинство банков, включая системно значимые, а также появится опция оплаты товаров в магазинах.

Как уточнили в ЦБ, кредитные организации проявляют интерес к платформе — 100 банков подали заявки на присоединение.

«Совместно с НСПК и банками мы выстраиваем графики подключения в зависимости от их технологической и технической готовности», — добавили в пресс-службе регулятора.

В 2018 году в России общая сумма безналичных платежей достигла 19,5 трлн рублей, что, согласно данным ЦБ, на 5 трлн рублей больше, чем в 2017 году.

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