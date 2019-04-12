СМИ: В системе быстрых платежей ЦБ может появиться функция денежных переводов за рубеж

В системе быстрых платежей Банка России может появиться функция денежных переводов за рубеж клиентам иностранных банков по номеру телефона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на регулятор.

Это будет сделано после того, как к СБП подключится большинство банков, включая системно значимые, а также появится опция оплаты товаров в магазинах.

Как уточнили в ЦБ, кредитные организации проявляют интерес к платформе — 100 банков подали заявки на присоединение.

«Совместно с НСПК и банками мы выстраиваем графики подключения в зависимости от их технологической и технической готовности», — добавили в пресс-службе регулятора.

В 2018 году в России общая сумма безналичных платежей достигла 19,5 трлн рублей, что, согласно данным ЦБ, на 5 трлн рублей больше, чем в 2017 году.