В 2018 году общая сумма безналичных платежей в России достигла почти 20 трлн рублей

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В 2018 году в России общая сумма безналичных платежей достигла 19,5 трлн рублей, что, согласно данным ЦБ, на 5 трлн рублей больше, чем в 2017 году. Об этом пишут «Известия».
В 2018 году общая сумма безналичных платежей в России достигла почти 20 трлн рублей
  • Reuters

Отмечается, что основной причиной роста безналичных расчётов эксперты называют удобство использования банковских карт. Платежи по ним проходят быстрее, особенно когда они бесконтактные, пояснил профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Ранее доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор рассчитывает на подключение системно значимых банков до конца года к системе быстрых платежей.

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