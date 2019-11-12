В Крыму будут предоставлять субсидии на развитие эфиромасличного производства

Короткая ссылка
В Крыму станут предоставлять субсидии на развитие эфиромасличного производства, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера регионального правительства, главу республиканского Министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина.
В Крыму будут предоставлять субсидии на развитие эфиромасличного производства
  • Pixabay

«Министерством ведётся работа с Минсельхозом России по включению эфиромасличных культур в перечень сельскохозяйственной продукции, что позволит предоставлять финансовую поддержку производителям эфиромасличного сырья за счёт средств федерального бюджета», — заявил он на заседании президиума Госсовета Крыма.

По его словам, в 2020 году планируется оказать поддержку предприятиям отрасли на 25 млн рублей за счёт средств регионального бюджета.

Как ожидается, к 2025 году площадь посадок розы эфиромасличной составит 500—600 га, лаванды — 4 тыс. га. В следующем году в Бахчисарайском районе запланировано введение в эксплуатацию завода по переработке эфиромасличного сырья.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали об итогах уборочной кампании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить