В Крыму будут предоставлять субсидии на развитие эфиромасличного производства

В Крыму станут предоставлять субсидии на развитие эфиромасличного производства, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера регионального правительства, главу республиканского Министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

«Министерством ведётся работа с Минсельхозом России по включению эфиромасличных культур в перечень сельскохозяйственной продукции, что позволит предоставлять финансовую поддержку производителям эфиромасличного сырья за счёт средств федерального бюджета», — заявил он на заседании президиума Госсовета Крыма.

По его словам, в 2020 году планируется оказать поддержку предприятиям отрасли на 25 млн рублей за счёт средств регионального бюджета.

Как ожидается, к 2025 году площадь посадок розы эфиромасличной составит 500—600 га, лаванды — 4 тыс. га. В следующем году в Бахчисарайском районе запланировано введение в эксплуатацию завода по переработке эфиромасличного сырья.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали об итогах уборочной кампании.