Эксперт прокомментировал сообщения о дорогой нефтедобыче в России

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с радио Sputnik оценил заявление саудовской нефтяной компании Saudi Aramco о том, что стоимость нефтедобычи в России является одной из самых высоких в мире.

«Конечно, они могут лукавить: они заинтересованы в том, чтобы показать добычу в Саудовской Аравии как наиболее выгодную — следовательно, наиболее перспективную, а добычу в других странах, особенно конкурирующих, как не очень рентабельную и не столь перспективную для инвесторов. Но надо признать, что здесь есть и доля правды: действительно, в России довольно дорогая добыча. Но это не является каким-то катастрофическим выводом», — полагает Василий Колташов.

Саудовская компания Saudi Aramco опубликовала данные, согласно которым стоимость нефтедобычи в России составляет более $40 за баррель, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.