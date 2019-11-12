Стоимость добычи нефти в России назвали одной из самых высоких в мире
Анализ безубыточной цены нефти в разных странах для Saudi Aramco представила компания IHS Markit.
В частности, для новых нефтяных проектов на суше России стоимость нефти оценивается примерно в $42 за баррель сорта Brent, а для проектов морской добычи — в $44, что более чем в два раза превышает цену в Саудовской Аравии ($16–18 за баррель).
Таким образом, себестоимость нефтедобычи в России дороже, чем на всём Ближнем Востоке, в Нигерии и Венесуэле (сухопутные проекты), а также в Великобритании и США (морские месторождения).
Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил некоторое снижение мировых цен на нефть уменьшением потребления нефтепродуктов и сокращением объёмов переработки топлива в зимний период.