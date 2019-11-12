Стоимость добычи нефти в России назвали одной из самых высоких в мире

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Стоимость нефтедобычи в России составляет более $40 за баррель, что является одним из самых высоких показателей в мире, следует из данных, опубликованных саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco.

Анализ безубыточной цены нефти в разных странах для Saudi Aramco представила компания IHS Markit. 

В частности, для новых нефтяных проектов на суше России стоимость нефти оценивается примерно в $42 за баррель сорта Brent, а для проектов морской добычи — в $44, что более чем в два раза превышает цену в Саудовской Аравии ($16–18 за баррель).

Таким образом, себестоимость нефтедобычи в России дороже, чем на всём Ближнем Востоке, в Нигерии и Венесуэле (сухопутные проекты), а также в Великобритании и США (морские месторождения).

Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил некоторое снижение мировых цен на нефть уменьшением потребления нефтепродуктов и сокращением объёмов переработки топлива в зимний период.

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