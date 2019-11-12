Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 12 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,14%, составив $56,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,19% — до $62,30 за баррель.

Ранее опубликованные саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco данные показали, что нефтедобыча в России является одной из самых дорогих в мире.

Так, стоимость добычи составляет более $40 за баррель.

Эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.