Цены на нефть растут

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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 12 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть растут
  • © Reuters

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,14%, составив $56,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,19% — до $62,30 за баррель.

Ранее опубликованные саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco данные показали, что нефтедобыча в России является одной из самых дорогих в мире

Так, стоимость добычи составляет более $40 за баррель. 

Эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.

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