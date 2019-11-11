В Nord Stream 2 AG прокомментировали своё решение по иску в суд ЕС

В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали своё решение по иску в суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза.

«Уведомление было передано ещё 26 сентября», — заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметили в Nord Stream 2 AG, адвокаты компании проинформировали Еврокомиссию о споре в рамках договора к Энергетической хартии в апреле 2019 года. Затем в июне прошла встреча между ЕК и Nord Stream 2, но мирового соглашения достичь не удалось, передаёт ФАН.

«Поэтому Nord Stream 2 AG решил попросить арбитражный суд определить, что Европейский союз нарушает свои обязательства по международному праву в соответствии с ДЭХ, и издать приказы, требующие от ЕС прекратить нарушения», — пояснили в компании.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал сообщение о том, что компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.