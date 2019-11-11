Эксперт дала прогноз по курсу рубля на ноябрь

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Российской газетой» дала прогноз по курсу рубля на ноябрь.
Эксперт дала прогноз по курсу рубля на ноябрь
  • Reuters

«Золотая осень для российской валюты продолжается. К середине ноября у рубля складывается всё хорошо. Он уверенно держится вблизи понятных уровней в парах с иностранными валютами и не даёт поводов усомниться в своей устойчивости», — заявила она.

По её словам, доллар смотрится пока совершенно нейтрально, и его возможный коридор колебаний в середине ноября составляет 63,30—64,35 рубля.

Что касается евро, то краткосрочный диапазон торгов остаётся известным — 70,15—70,85 рубля, отметила эксперт.

Ранее завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте России Владимир Климанов в беседе с НСН оценил сообщение немецких СМИ о стабильности российской валюты.

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