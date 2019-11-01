Эксперт прокомментировал заявление немецких СМИ о стабильности рубля

Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте России Владимир Климанов оценил сообщение немецких СМИ о стабильности российской валюты.

Как отметил Владимир Климанов в беседе с НСН, он согласен с выводами немецких экспертов о том, что курс рубля будет оставаться стабильным вне зависимости от политической обстановки.

«Курс национальной валюты, как и общее состояние экономики России, нашли какую-то точку равновесия. Мы видим, что курс рубля уже давно стабилен по отношению к основным зарубежным валютам. При этом даже колебания цены на нефть не столь сильно на нём отражались, как это было в предыдущие годы», — пояснил он.

Однако, по мнению экономиста, делать выводы о повышении инвестиционной привлекательности преждевременно.

1 ноября немецкое издание Focus сообщило об улучшении финансовой ситуации в России, а также стабильности рубля.

Ранее старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил перспективы курса рубля в ноябре.