В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых

Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

По словам Силуанова, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме и его можно признать удачным.

«Более 260 тыс. самозанятых зарегистрированы. Причём список профессий достаточно широкий», — сказал он.

В числе наиболее популярных сфер он назвал перевозку пассажиров, строительство, сдачу в аренду имущества, репетиторство.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года Минфин планирует распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Пока эксперимент проводится в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.