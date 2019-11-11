В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
- РИА Новости
По словам Силуанова, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме и его можно признать удачным.
«Более 260 тыс. самозанятых зарегистрированы. Причём список профессий достаточно широкий», — сказал он.
В числе наиболее популярных сфер он назвал перевозку пассажиров, строительство, сдачу в аренду имущества, репетиторство.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года Минфин планирует распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.
Пока эксперимент проводится в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.