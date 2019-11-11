В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых

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Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
  • РИА Новости

По словам Силуанова, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме и его можно признать удачным.

«Более 260 тыс. самозанятых зарегистрированы. Причём список профессий достаточно широкий», — сказал он.

В числе наиболее популярных сфер он назвал перевозку пассажиров, строительство, сдачу в аренду имущества, репетиторство.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года Минфин планирует распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Пока эксперимент проводится в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

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