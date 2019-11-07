Губернатор Подмосковья рассказал о программе поддержки инвесторов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о важности поддержки инвесторов, сообщает телеканал «360».

«Экономика Московской области неплохо растёт, 3,5—4% в год мы растём. Но, конечно, хочется высокие темпы держать. Поэтому наша задача — реализовывать максимально программу поддержки, защиты инвесторов», — заявил Воробьёв на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

Он отметил, что в Подмосковье существуют специальные программы, которые помогают бизнесменам, в том числе предоставление земли и доступные ставки. По словам Воробьёва, сейчас в разработке находится около 40 инвестиционных проектов, каждый из которых приносит области прибыль и новые вакансии для жителей, поэтому власти региона высоко оценивают важность этой сферы.

Ранее губернатор Андрей Воробьёв рассказал о создании рабочих мест в регионе.