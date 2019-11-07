Эксперт рассказал о перспективах курса рубля в конце года

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля в конце года.

«Рубль начал ноябрь уверенным ростом, обновив трёхмесячный максимум по отношению к доллару на фоне усиления восходящей динамики мировых рынков», — заявил он.

По мнению эксперта, в уходящем году российская валюта имеет большие шансы пойти против сезонного фактора.

Как прогнозирует Бабин, если котировки нефти уйдут на более высокие уровни, а остальные геополитические и рыночные условия заметно не ухудшатся, то это откроет дорогу для снижения пары USD/RUB примерно до 60 рублей, а пары EUR/RUB — до отметки 68 рублей.

Ранее завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте России Владимир Климанов в беседе с НСН оценил сообщение немецких СМИ о стабильности российской валюты.